Muhittin Böcek’in seçim dönemine ilişkin ifadeleri kamuoyunda tartışma yaratırken, Osman Tarık Özçelik’in adaylık sürecinde CHP Alanya İlçe Örgütü’ne destek verilip verilmediği konusunda açıklama yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, “Biz CHP Alanya olarak kendimize yetiyoruz” dedi

ETKİN pişmanlık başvurusu kapsamında savcılığa ifade veren Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek’in CHP Genel Merkezi tarafından 1 milyon Euro istendiği yönündeki beyanını doğruladığını açıklamıştı. Böcek, ifadesinin devamında seçim kampanyası sürecinde bazı il ve ilçelerde CHP Genel Merkezi’nin öneri ve tavsiyesi doğrultusunda kampanya ihtiyaçlarının karşılandığını anlattı.

Böcek, Burdur’un Bucak ilçesine otobüs desteği sağlandığını, Konyaaltı başta olmak üzere bazı ilçelerde ise broşür, reklam, yakıt, araç-gereç ve çeşitli kampanya malzemeleri eksiklerinin giderildiğini ifade etti.

Kamuoyunda gündeme gelen açıklamaların ardından gözler Alanya’ya çevrilirken, Osman Tarık Özçelik’in adaylık sürecinde CHP Alanya İlçe Örgütü’nün maddi yardım alıp almadığına ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, “Biz CHP Alanya olarak kendimize yetiyoruz. Biz Alanya olarak güçlü bir teşkilatız ve seçim kampanyası döneminde bir kuruş maddi yardım almadık” ifadelerini kullandı. (Sudi ÇANDIR)