Kartalkaya’da yaşanan otel yangınının ardından turizm tesislerinde uygulanan yangın güvenliği yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’daki otelleri de kapsamlı bir hazırlık sürecine soktu. Sezon öncesinde yatırımlarını tamamlamaya çalışan işletmeler, bu kez resmi onay süreçlerinde yaşanan gecikme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Alanya, Antalya ve çevresindeki turizm tesisleri; yangına dayanıklı kapılar, acil tahliye sistemleri, algılama ve söndürme altyapıları gibi birçok alanda yeni standartlara uygun düzenlemeler yaptı. Ancak yapılan yatırımların ardından tesislerin yeniden faaliyete geçebilmesi için ilgili kamu kurumlarından uygunluk raporu alınması gerekiyor.

RESMİ ONAYLAR OLMADAN OTELLER AÇILAMIYOR

Turizm tesislerinin sezona başlayabilmesi için belediyeler, ilgili müdürlükler ve özellikle itfaiye birimlerinin denetimlerinden geçmesi gerekiyor. Yangın güvenliği şartlarının yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde tesislere olumlu rapor veriliyor ve işletmeler kapılarını misafirlerine açabiliyor.

Sektör temsilcileri, teknik hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ancak resmi kurumlarda yürütülen işlemlerin zamanında sonuçlanmasının kritik önem taşıdığını belirtiyor. Özellikle yaz sezonunun en hareketli dönemine girilirken yaşanacak birkaç haftalık gecikme bile işletmeler açısından ciddi gelir kaybına yol açabiliyor.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ SÜRECİ YAVAŞLATTI

Kurban Bayramı kapsamında kamu kurumlarında uygulanacak 9 günlük tatil, başvuru ve denetim süreçlerinin beklenenden daha uzun sürmesine neden olabilir. Otelciler, itfaiye raporları ve diğer resmi onayların gecikmesi halinde bazı tesislerin Mayıs sonunda değil, ancak Haziran ayında hizmet vermeye başlayabileceğini değerlendiriyor.

Bu durum özellikle erken rezervasyonla satış yapan ve yabancı turist ağırlayan tesisler açısından önem taşıyor. Alanya’da turizm sezonunun yoğunlaştığı dönemde odaların kullanıma açılamaması, hem işletmelerin gelir planlamasını hem de bölge ekonomisini doğrudan etkileyebilir.

YANMAZ KAPI VE EKİPMAN TEDARİKİNDE SORUN YAŞANDI

Yönetmelik değişikliğinin ardından yangına dayanıklı kapı, alarm sistemleri ve diğer güvenlik ekipmanlarına yönelik talep hızla arttı. Sektör temsilcileri, özellikle yanmaz kapı üretimi ve tedarikinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı işletmelerin yatırımlarını planlanandan daha geç tamamladığını ifade ediyor.

Tedarik sürecindeki sıkıntıların büyük ölçüde aşılmasının ardından gözler bu kez resmi onaylara çevrildi. Otelciler, yapılan yatırımların karşılığını alabilmek ve sezona zamanında başlayabilmek için kamu kurumlarındaki işlemlerin hızlandırılmasını bekliyor.

ALANYA TURİZMİ İÇİN KRİTİK DÖNEM

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya’da yüzlerce konaklama tesisi yaz sezonuna hazırlanıyor. Güvenlik standartlarının yükseltilmesi sektör tarafından olumlu karşılanırken, sürecin bürokratik engellere takılmadan tamamlanması hem işletmeler hem de bölge turizmi açısından büyük önem taşıyor.

Sektör temsilcileri, amaçlarının yalnızca yasal yükümlülükleri yerine getirmek değil, misafirlerin güvenliğini en üst seviyede sağlamak olduğunu vurguluyor. Ancak gerekli raporların zamanında alınamaması halinde bazı tesislerin kapılarını planlanandan haftalar sonra açması gündeme gelebilir.