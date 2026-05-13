Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, dün akşam saatlerinde İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir alışveriş merkezinin kafesi önünde fiziksel saldırıya uğradı. Olayın ardından taksiyle kaçmaya çalışan 32 yaşındaki şüpheli Y.Y., emniyet güçlerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan şahsın hukuki işlemleri tamamlandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollere göre, Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi. Yıldız futbolcunun ciddi bir yaralanmasının bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyet kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Torreira'nın saldırı sonrası verdiği ifade netleşti. Saldırganın niyetini başlangıçta yanlış anladığını belirten futbolcu, bir kişiyle fotoğraf çektirdikten sonra başka birinin yanına yaklaştığını fark ettiğini söyledi. Gelen şahsın da fotoğraf çektirmek istediğini düşünen Torreira, Y.Y.'nin aniden kafasının sol tarafına yumruk attığını ve neye uğradığını anlayamadığını ifade etti.

ŞOFÖRÜ VE ARKADAŞI MÜDAHALE ETTİ

Olay anında kendini korumaya çalıştığını vurgulayan Uruguaylı oyuncu, şoförü Eray Saylan ve arkadaşı David Caceres'in araya girerek saldırganı uzaklaştırdığını aktardı. Torreira ifadesinde, şahsa yönelik herhangi bir fiziksel karşılık vermediğini ve saldırganın arbede sonrası taksiye binerek kaçmaya çalıştığını belirtti. Saldırının asıl nedeni ise şüpheli tarafında henüz belirsizliğini koruyor.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLAR YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yaşanan bu adli vaka, ülke genelindeki spor camiasında geniş yankı uyandırırken, Alanya'daki Galatasaray taraftarları ve yerel spor kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Turizm kentinde bulunan sarı-kırmızılı futbolseverler, takımın kilit isimlerinden olan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunun açıklanmasıyla rahat bir nefes aldı.