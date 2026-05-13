İran Silahlı Kuvvetleri Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sağlayarak ülkenin petrol gelirlerini iki katına çıkaracaklarını duyurdu. Stratejik su yolundaki bu gelişme, küresel deniz ticaretinde ve enerji rotalarında yeni bir dönemin işaretini veriyor.

İran resmi haber ajansı ISNA'nın aktardığına göre, Zülfikari bu hamlenin sadece ekonomik getiri sağlamakla kalmayıp Tahran'ın dış politikadaki gücünü de pekiştireceğini vurguladı. Yetkili isim, yaşanan süreçten sonra geri adım atılmayacağının altını çizdi.

GEÇİŞ ÜCRETİ 2 MİLYON DOLARI BULABİLİR

İran Parlamentosu, geçtiğimiz mart ayında boğazı kullanan ticari gemilerden ücret alınmasını içeren yasa tasarısını onaylamıştı. Düzenleme kapsamında, büyük petrol tankerleri için uygulanacak geçiş bedelinin 2 milyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Buna karşın, Tahran yönetiminin fiili olarak tahsilata başlayıp başlamadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

ALANYA EKONOMİSİ İÇİN OLASI YANSIMALAR

Dünyanın en önemli enerji transfer güzergahlarından birinde yaşanan bu gelişme, lojistik ve yakıt fiyatlarına muhtemel etkisi nedeniyle kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Küresel akaryakıt piyasasındaki olası bir dalgalanmanın, özellikle uçak biletleri ve nakliye maliyetleri üzerinden Alanya'nın turizm ile tarım sektörlerine dolaylı olarak yansıması muhtemel görünüyor.