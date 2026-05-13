Antalya ile Isparta'yı birbirine bağlayan karayolunun Kayadibi mevkisinde saat 13.00 sularında ölümlü bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ali Çapraz yönetimindeki binek araç kontrolden çıkarak ağır vasıtalarla çarpıştı.

Yetkililerin aktardığı detaylara göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ilk olarak karşı şeritten ilerleyen bir TIR'ın dorsesine temas etti. Savrulmaya devam eden araç, daha sonra mermer blok taşıyan başka bir TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

ÇAPRAZ ÇİFTİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza noktasına emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Ali Çapraz ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Sevda Çapraz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Mermer yüklü tırın şoförü ise kazayı yaralı olarak atlattı.

ALANYA İÇİN ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ GÜZERGÂHI

Yaralı tır sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Alanya'dan iç kesimlere seyahat eden vatandaşların da sıklıkla kullandığı Antalya-Isparta güzergâhında yaşanan bu olay, bölge ulaşımındaki trafik güvenliği risklerine yeniden dikkat çekiyor. Emniyet güçleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.