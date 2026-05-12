Antalya Havalimanı'nda transfer hizmeti veren taşımacılar, havalimanı yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni otopark ücretlendirme sistemine tepki göstermek için bir araya geldi. Özellikle turizm sezonunun başladığı dönemde artan park ücretlerinin, acentelerin maliyetlerini ciddi şekilde yükselttiği ifade edildi.

Havalimanı önünde toplanan sektör temsilcileri, kısa süreli park alanlarında uygulanan yüksek ücretlerin transfer süreçlerini aksattığını ve yolcu hizmetlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Taşımacılar, mevcut uygulamanın sürdürülebilir olmadığını savunarak ücret politikasının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

15 DAKİKAYI AŞAN PARKTA ÜCRET 1000 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Taşımacıların verdiği bilgilere göre, yeni düzenleme kapsamında 15 dakikayı aşan park ücretleri 1000 TL'ye kadar yükseliyor. Uçakların rötar yapması veya yolcuların terminalden geç çıkması halinde ise bekleme süresi uzuyor ve toplam maliyetin 3000 TL'ye kadar ulaştığı belirtiliyor.

Bir taşımacı yaşanan durumu, “Uçak gecikiyor, yolcu inemiyor, transfer uzuyor. Bu durumda 3000 TL'ye varan park ücreti ödemek hangi acentanın karşılayabileceği bir durum?” sözleriyle anlattı.

TURİZM SEZONUNDA MALİYET BASKISI ARTIYOR

Antalya ve Alanya başta olmak üzere bölgedeki turizm acenteleri için havalimanı transferleri büyük önem taşıyor. Taşımacılar, artan maliyetlerin özellikle yaz sezonunda hizmet fiyatlarına ve operasyon süreçlerine doğrudan yansıyabileceğini ifade ediyor.

Alanya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin önemli bir bölümü Antalya Havalimanı üzerinden ulaşım sağladığı için, havalimanındaki ücret politikalarının bölgedeki turizm sektörünü de yakından ilgilendirdiği belirtiliyor.

SEKTÖRDEN ACİL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Protestoya katılan taşımacılar, havalimanı yönetimiyle yeniden görüşme yapılmasını ve ücret tarifesinin makul seviyelere çekilmesini talep etti. Özellikle yoğun sezonda transfer hizmetlerinin aksamaması için sektörün beklentilerinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Sektör temsilcileri, mevcut uygulamanın uzun vadede hem transfer firmalarını hem de yolcuları olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunarak, soruna kısa sürede çözüm bulunmasını istedi.