Alanya’da öğrencileri taşıyan bir okul servis minibüsünün devrilmesi üzerine kısa süreli panik yaşandı. İncekum Mahallesi eski Alanya yolunda meydana gelen kazada, Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerini taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada minibüste bulunan 7 öğrenciden 6’sı hafif şekilde yaralandı.

Öğrencilerin okul çıkışında evlerine götürüldüğü sırada yaşanan kaza, aileleri ve çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

KAZA SAAT 16.00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, 13 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde bulunan eski Alanya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (51) yönetimindeki 07 C 32220 plakalı okul servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Servis aracında Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerinin bulunduğu öğrenildi. Minibüsün yan yatması üzerine araçta bulunan öğrenciler büyük korku yaşadı.

6 ÖĞRENCİ HAFİF YARALANDI

Kazada araçta bulunan 7 öğrenciden 6’sı hafif yaralandı. Yaralı öğrencilerin bir kısmında çarpma ve sarsıntıya bağlı hafif yaralanmalar oluştuğu belirtildi.

Olayın ardından öğrencilerin bilincinin açık olduğu ve sağlık ekipleriyle iletişim kurabildikleri öğrenildi. İlk değerlendirmelere göre öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.