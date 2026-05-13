Dünyanın farklı noktalarından hazırladığı belgesellerle milyonlarca kişiye ulaşan Ruhi Çenet, son günlerde sosyal medyada gündeme gelen hantavirüs iddiaları hakkında açıklama yaptı. MV Hondius gemisinde yaşanan sağlık krizi sonrası test yaptıran Çenet, tüm sonuçların negatif çıktığını belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 18 milyon takipçiye sahip olan ünlü içerik üreticisinin açıklaması, sosyal medyada yayılan spekülasyonların ardından merakla bekleniyordu. Çenet’in paylaştığı bilgiler, hem takipçileri hem de kamuoyunda oluşan endişeyi büyük ölçüde giderdi.

MV HONDIUS GEMİSİNDE SAĞLIK ALARMI

Arjantin’den Batı Afrika açıklarındaki Cabo Verde yönüne doğru seyreden MV Hondius gemisinde bazı yolcuların hantavirüs şüphesiyle hayatını kaybettiği yönündeki haberler, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından gemide bulunan yolcuların sağlık durumları yakından izlenmeye başlandı.

Bu gelişmeler üzerine aynı gemide bulunan Ruhi Çenet’in durumu da sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Özellikle “Ruhi Çenet hantavirüs oldu mu?” ve “Ruhi Çenet’in test sonuçları nasıl çıktı?” soruları kısa sürede gündeme taşındı.

SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZETİMİNDE TEST YAPILDI

Ruhi Çenet, yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı kontrolünde kan, idrar ve tükürük örnekleri üzerinden kapsamlı testler yapıldığını söyledi. Testlerin tamamının negatif sonuç verdiğini belirten Çenet, sağlık açısından herhangi bir risk tespit edilmediğini ifade etti.

Çenet, “Bilinen bir riski ihlal etmedim ve durumu öğrenir öğrenmez gerekli süreci başlattım.” sözleriyle hem sağlık kontrollerine hızlı şekilde başvurduğunu hem de kamuoyunu doğru bilgilendirmek istediğini vurguladı.

DÜĞÜN ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Sosyal medyada bir düğüne katıldığı gerekçesiyle eleştirilen Ruhi Çenet, olayın zamanlamasına da açıklık getirdi. Ünlü YouTuber, düğüne 2 Mayıs tarihinde katıldığını, gemideki sağlık sorununu ise 3 Mayıs’ta gemide bulunan bir arkadaşından gelen mesajla öğrendiğini belirtti.

Bu açıklama, sağlık riskini önceden bildiği halde sosyal etkinliğe katıldığı yönündeki iddialara yanıt niteliği taşıdı.

TRISTAN DA CUNHA BELGESELİ İÇİN YOLA ÇIKTI

Ruhi Çenet, MV Hondius gemisine sağlık krizi nedeniyle değil, dünyanın en ulaşılması zor yerlerinden biri olarak gösterilen Tristan da Cunha Adası hakkında belgesel çekmek amacıyla bindiğini açıkladı.

Atlas Okyanusu’nun ortasında yer alan bu ada, sınırlı ulaşım imkanları nedeniyle belgesel yapımcıları ve gezginlerin dikkatini çekiyor. Çenet’in yeni belgesel projesi de takipçileri tarafından merakla bekleniyor.