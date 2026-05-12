Antalya’nın Kepez ilçesinde yaklaşık 959 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek yeni otel projesi için resmi süreç başladı. Four Points by Sheraton Antalya Airport adıyla hizmet verecek 5 yıldızlı tesis, havalimanına yakın konumuyla özellikle iş seyahatleri ve kongre turizmine hitap edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Onayların tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanması bekleniyor.

KEPEZ’E 134 ODALI ULUSLARARASI OTEL GELİYOR

Proje, Kepez ilçesi Sinan Mahallesi’nde 19 bin 869 metrekarelik arazi üzerinde yükselecek. Toplam 134 oda ve 268 yatak kapasitesine sahip olacak otel, uluslararası zincirlerden biri olan Four Points by Sheraton markasıyla işletilecek.

Tesis yalnızca konaklama hizmeti sunmayacak. Projede ticari alanlar, ofisler ve dükkânlar da yer alacak. Böylece yatırım, Antalya’nın iş dünyasına ve şehir ekonomisine de katkı sağlayacak.

5 BLOKLU KARMA PROJE OLARAK TASARLANDI

Yatırım, May Ankara A.Ş. ile Hotki A.Ş. iş ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek. Ana otel binasının yer aldığı A Blok toplam 10 katlı olacak.

Diğer bloklarda ise şu birimler bulunacak:

B Blok: 6 dükkân

6 dükkân C Blok: 7 dükkân ve 71 ofis

7 dükkân ve 71 ofis D Blok: Geniş ofis alanları

Geniş ofis alanları E Blok: Loft ofis ve çeşitli ofis birimleri

KONGRE TURİZMİNE ODAKLANACAK

Otel bünyesinde kapalı havuz, çocuk havuzu, Türk hamamı, sauna, fitness salonu, masaj odaları, restoran, Amerikan bar ve dinlenme alanları yer alacak.

Ayrıca konferans merkezi, modüler sahne sistemi ve toplantı salonları ile tesisin özellikle iş toplantıları, seminerler ve kongre organizasyonları için tercih edilmesi hedefleniyor.

600 KİŞİYE DOĞRUDAN İŞ İMKÂNI

Projenin inşaat sürecinde yaklaşık 250 kişinin çalıştırılması planlanıyor. Otel faaliyete geçtiğinde ise işletme döneminde 350 kişilik istihdam oluşturulacak.

Böylece yatırımın toplamda yaklaşık 600 kişiye doğrudan iş fırsatı sunması bekleniyor. Bu yönüyle proje, Kepez ve Antalya ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

ALANYA TURİZMİ İÇİN DE ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE

Antalya genelinde devam eden yüksek bütçeli turizm yatırımları, sektörün büyüme potansiyelini ortaya koyuyor. Alanya’da faaliyet gösteren turizmciler açısından bu proje, Antalya’nın uluslararası otel markaları tarafından yatırım almaya devam ettiğini göstermesi bakımından dikkat çekiyor.

Özellikle havalimanı çevresindeki yatırımların artması, Antalya’ya gelen turist ve iş insanı trafiğinin güçlenmesine katkı sağlayarak Alanya dahil tüm bölge turizmine dolaylı destek sunabilir.