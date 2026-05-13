Corendon Alanyaspor'da yeni sezonun transfer çalışmaları başladı. Trendyol Süper Lig'de kalmayı garantileyen turuncu-yeşilli ekip, vakit kaybetmeden gelecek sezonun kadro planlaması için harekete geçti. Yönetim ve teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verilirken, gözler yurt dışındaki oyuncu taramalarına çevrildi

Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, geçtiğimiz dönem transfer listesine alınan yabancı futbolcuları yeniden değerlendirmek için Brezilya'ya gitti. Çavuşoğlu'nun, Brezilya Serie A'da oynanan Mirassol FC - Chapecoense karşılaşmasını tribünden takip ettiği öğrenildi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

GÜNEY AMERİKA PAZARI TAKİPTE

Turuncu-yeşilli kurmayların özellikle Güney Amerika pazarını yakından takip ettiği belirtilirken, Mevlüthan Çavuşoğlu'nun Brezilya'da farklı oyuncuları da izlemeye devam edeceği öğrenildi. Yönetimin, maliyet-performans açısından katkı sağlayabilecek genç ve potansiyelli isimler üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor. Yaklaşık 17 gün Brezilya'da kalacak olan Çavuşoğlu'nun Seri A ve Seri B'de 15 maç izleyeceği öğrenildi.

YENİ SEZON İÇİN ERKEN HAMLE

Lig maratonunda rahat bir konuma ulaşan Alanyaspor'un, transferde erken davranarak kadro yapılanmasını kısa sürede şekillendirmeyi hedeflediği kaydedildi. Özellikle hücum hattı ve orta saha için alternatif isimlerin değerlendirildiği, teknik ekibin raporları doğrultusunda temasların önümüzdeki günlerde hız kazanacağı öğrenildi. Cemali AYDINOĞLU