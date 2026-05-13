Alanya’da örtü altı üretimin lokomotif ürünlerinden biri olan patlıcan, bu sezon üreticisini hayal kırıklığına uğrattı. Oda başkanı Göktepe, çiftçinin yalnız bırakılmaması gerektiğini savundu

GİRDİ maliyetlerinin kontrolsüz yükselişine dikkat çeken Başkan Tahir Göktepe, "Bu sezon üreticimizin en büyük mağduriyet yaşadığı ürünlerin başında patlıcan gelmektedir. Artan girdi maliyetlerine rağmen ürün fiyatlarının maliyetin altında kalması, üreticimizi ciddi anlamda zor durumda bırakmıştır" dedi.

Tarımsal üretimin devam etmesinin ancak çiftçinin kazanç sağlamasıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Göktepe, mevcut tablonun sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Üreticinin alın terinin karşılığını alamadığını belirten Göktepe, çiftçinin yalnız bırakılmaması gerektiğini savundu.

DEVLET YETKİLİLERİNE ACİL DESTEK ÇAĞRISI

Başkan Göktepe, tarım sektöründe yaşanan bu krizin sadece çiftçiyi değil, ülkenin gıda güvenliğini de tehdit ettiğini hatırlatarak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi ve üretimin devam edebilmesi adına devlet yetkililerimizden patlıcan üreticilerimize yönelik destek beklediklerini vurguladı.

Üreten çiftçinin yanında olunmasının hem üretimin devamlılığı hem de ülkemizin gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Göktepe, yetkililerin bu sese kulak vermesi gerektiğini ifade etti. (Sudi ÇANDIR)