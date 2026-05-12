Alanya Anıt Meydanı yanında park halindeki motosikletin kimliği belirsiz kişi tarafından zarar verilerek yol çalışması çukuruna atıldığı iddia edildi.

ANIT MEYDANI YANINDA ŞAŞIRTAN OLAY

Alanya’nın en merkezi noktalarından biri olan Anıt Meydanı çevresinde yaşandığı iddia edilen olay tepki çekti. ALKÜ’de okuyan bir öğrenci, park halindeki motosikletinin kimliği belirsiz bir kişi tarafından önce yere vurularak zarar gördüğünü, ardından yol çalışması yapılan alandaki çukura atıldığını söyledi.

“TAKSİDİNİ BİLE BİTİRMEDİM”

Öğrenci, olayın 26 Nisan sabahı saat 05.00 ile 05.30 arasında meydana geldiğini belirtti. Motosikletini binbir emekle aldığını ifade eden öğrenci, aracının henüz taksitlerinin bile bitmediğini dile getirdi.

Mağdur öğrenci açıklamasında, “Henüz taksidini dahi bitirmediğim, binbir emekle aldığım ulaşım aracımın bu şekilde zarar görmesi beni derinden yaraladı” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Öğrenci, olay anına ilişkin net kamera görüntülerinin elinde olduğunu da söyledi. Şahsı tanıyan, olaya tanıklık eden ya da o saatlerde bölgede bulunan vatandaşlardan destek isteyen öğrenci, olayın cezasız kalmamasını istedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI

Olay yerinin Alanya Anıt Meydanı yanı olduğunu belirten öğrenci, görgü tanıklarının bilgi paylaşmasını istedi.