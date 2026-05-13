Antalya’da gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Taekwondo İl Şampiyonası, Alanya adına sevindirici sonuçlara sahne oldu. Turnuvada tatamiye çıkan genç sporcular, disiplinli çalışmalarının karşılığını alarak önemli dereceler elde etti. Alanya Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve Alanya Genç Mertler Spor Kulübü sporcuları, başarılarıyla hem ailelerini hem öğretmenlerini hem de spor camiasını gururlandırdı.

Okul sporları organizasyonları, gençlerin hem akademik hem de sportif gelişimine katkı sunarken, Alanya’dan çıkan başarılı sporcular ilçenin altyapı potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Son yıllarda farklı branşlarda elde edilen dereceler, Alanya’nın sporcu yetiştirme konusunda güçlü bir merkez haline geldiğini gösteriyor.

ALPER ERDİNÇ CANTÜRK ANTALYA İKİNCİSİ OLDU

Şampiyonada 40 kilogram kategorisinde mücadele eden Alper Erdinç Cantürk, gün boyunca çıktığı karşılaşmalarda rakiplerini tek tek geçerek finale yükseldi. Final müsabakasında da başarılı bir performans ortaya koyan genç sporcu, turnuvayı Antalya ikincisi olarak tamamladı.

Cantürk, elde ettiği bu dereceyle gümüş madalya kazandı. Genç sporcunun tatamide gösterdiği mücadele, tribünlerde bulunan izleyicilerden ve antrenörlerden büyük alkış aldı.

AHMET YİĞİT POLAT’TAN BRONZ MADALYA

Turnuvada 36 kilogram kategorisinde mücadele eden Ahmet Yiğit Polat da dikkat çeken bir performans sergiledi. Zorlu rakiplerle karşı karşıya gelen Polat, başarılı müsabakaların ardından Antalya üçüncüsü oldu.

Genç sporcu, bu başarısıyla bronz madalya kazanarak Alanya’ya bir madalya daha getirdi. Elde edilen dereceler, sporcuların düzenli antrenmanlarının ve azimli çalışmalarının somut sonucu olarak değerlendirildi.

ANTRENÖR MÜZEYYEN YILDIZ’DAN TEBRİK

Sporcuların antrenörü Müzeyyen Yıldız, şampiyona sonrası yaptığı değerlendirmede başarıların tesadüf olmadığını vurguladı. Yıldız, öğrencilerinin uzun süredir disiplinli bir şekilde çalıştığını belirterek, gelecekte daha büyük organizasyonlarda da önemli sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi.

Yıldız, ailelerin desteği ve sporcuların özverili çalışmasının bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu ifade ederek, gençlerin spor yolculuklarının daha yeni başladığını dile getirdi.