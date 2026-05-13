Manavgat Belediyesi soruşturmasında baklava kutusunda 110 bin euro ile yakalanan eski Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in mahkemedeki “Rüşvet olsa bile yattığım süre cezamı karşılar” sözleri duruşmaya damga vurdu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında, kamuoyunda “baklava kutusu davası” olarak bilinen dosyada karar duruşması başladı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 sanık hakim karşısına çıktı.

Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in savunması ise duruşma salonunda dikkat çekti. Makam odasında baklava kutusu içerisinde 110 bin euro ile suçüstü yakalandığı iddia edilen Tüter, tahliyesini istedi.

“RÜŞVET OLSA BİLE CEZAMI ÇEKTİM”

Tutuklu sanık Mehmet Engin Tüter savunmasında suç örgütüyle bağlantısı olmadığını öne sürdü. Yaklaşık 10,5 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyen Tüter, şu ifadeleri kullandı:

“Ben hiçbir örgüte üye değilim. Bugüne kadar bildiğim her şeyi anlattım. 10,5 aydır bir hücredeyim. Yaşadığımı bir ben biliyorum, bir Allah. Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum. Rüşvet olsa bile yattığım süreyle cezamı çektim. Tahliyemi istiyorum.”

Manavgat Belediyesi rüşvet soruşturması kapsamında yürütülen dava, Antalya ve Manavgat kamuoyunda uzun süredir yakından takip ediliyor.

“OTO PARÇACIYLA İŞİM OLMAZ”

Duruşmada savunma yapan bir diğer tutuklu sanık eski Belediye Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya da suçlamaları kabul etmedi. Belediyede devlet memuru olarak görev yaptığını belirten Berkaya, bazı isimlerle bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Berkaya savunmasında, “Benim belediyede hiçbir işi olmayan oto parçacıyla işim olamaz” diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kendisine bağlı birimler arasında İmar Müdürlüğü bulunduğunu ancak işyeri açma ruhsat süreçlerinden sorumlu olmadığını ifade eden Berkaya, müştekilerle ilgili herhangi bir yönlendirme yapmadığını savundu.

MANAVGAT BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA KARAR BEKLENİYOR

Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada belediye yöneticileri, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda sanık yargılanıyor.

Özellikle baklava kutusu içerisinde ele geçirildiği belirtilen para görüntülerinin ardından dava Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Karar duruşmasının ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor.