Alanya’da geçtiğimiz günlerde ofisinde silahla ağır yaralı halde bulunan iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun tedavisi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde özel bir alanda takip edilen Çavuşoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

KAFASINDAKİ KAN DREN YÖNTEMİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre doktorlar, Aydın Çavuşoğlu’nun kafasında oluşan kan birikimini cerrahi operasyon yerine dren yöntemi ile tahliye etti. Bu yöntemde, vücutta biriken sıvı veya kan ince bir tüp sistemiyle dışarı alınıyor.

Uzmanlar, özellikle beyin bölgesindeki bazı vakalarda dren uygulamasının iyileşme sürecini desteklemek amacıyla tercih edilebildiğini belirtiyor.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU HASTANEDE

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da hastanede kardeşinin sağlık durumunu yakından takip ediyor. Çavuşoğlu’nun doktorlardan sık sık bilgi aldığı öğrenildi.

Aile yakınlarının ise geçmiş olsun ziyaretlerini Türkler Mahallesi’ndeki evlerde kabul ettiği belirtildi.

YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Alanya’da ağır yaralanan Aydın Çavuşoğlu’nun son durumu yakından takip edilirken, yoğun bakım sürecinin sürdüğü bildirildi. Hastaneden resmi bir sağlık açıklaması yapılmadı.