Alanya iş ve siyaset dünyasını sarsan sıcak bir gelişme yaşandı. İlçede uzun yıllar sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren ve geçmiş dönemlerde aktif siyasetin içinde yer alan M.G., sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle demir parmaklıkların ardına gönderildi.

PAYLAŞIMLARA ŞİKAYET YAĞDI

Edinilen bilgilere göre, M.G.'nin kişisel hesaplarından yaptığı son paylaşımlar üzerine peş peşe şikayetler yapıldı. Gelen tepkileri ve ihbarları mercek altına alan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, hızla harekete geçerek soruşturma düğmesine bastı. Talimat üzerine emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan tanınmış isim, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun akabinde hakim karşısına çıkarılan M.G., mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK KEZ OLMUYOR

İlçe kamuoyunda şok etkisi yaratan tutuklama kararının ardından dikkat çeken bir detay daha gün yüzüne çıktı. M.G.’nin geçmiş yıllarda da benzer içerikli iddialarla gündeme geldiği ve yürütülen başka bir soruşturma kapsamında yine cezaevi süreci yaşadığı öğrenildi.

Alanya genelinde büyük yankı uyandıran ve dijital platformlarda da hararetli tartışmalara yol açan olayla ilgili çember daralıyor. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmayı derinleştirerek çok yönlü biçimde sürdürdüğü bildirildi.