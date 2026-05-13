ALANYA Araştırmacısı, Alanya Belediyesi eski başkan yardımcılarından ve Hürriyetçi Türk-Alman Dostluk Derneği eski Başkanı Fahri Yiğit, Alanya’nın Bektaş Mahallesi ile ilgili dikkat çeken bir araştırmayı kamuoyuyla paylaştı. Yiğit’in hazırladığı çalışmada, mahalleye ismini verdiği belirtilen “Bektaş Dede” ya da “Bektaş Baba” hakkında önemli bilgilere yer verildi.

'SOYU İMAM CAFER'E DAYANIYOR'

Fahri Yiğit, araştırmasının sonuçlarını Yeni Alanya ile paylaştı:

"Alanya’nın Bektaş Mahallesi'ne adını veren ve bölgede mezarı bulunan tarihi şahsiyet Bektaş Dede veya Bektaş Baba olarak da anılmaktadır. Horasan Erenlerinden İslam'ı yaymak ve yaşatmak gayesi ile 1450 yılında Alaiye’ye (Alanya'nın eski adı) yerleşen bir velidir. Bektaş Dede'nin soyunun İmam Cafer’e dayandığı ve Hacı Bektaş Veli Dergahı'ndan el aldığı rivayet edilmektedir. Bektaş Mahallesi daha önce Hasbahçe Mahallesi'ne bağlıyken ayrılarak bugünkü ismini almıştır. İsmi 1844 tarihli temettüat defterinde geçmektedir. Menkıbelere dayandırılan bilgiler ışığında bir veli olarak halk tarafından az da olsa kabul edilmektedir. Veli, Allah’ı seven, Allah’ı dost edinen kişi olarak bilinmektedir. Araştırmacılar Bektaş Dede ile ilgili kanıt olarak bir türbe veya mezar bulunmadığını belirtmişler, bu yüzden bu konu karanlıkta kalmıştır. Bizim yaptığımız araştırmada, 9-10 kilometre mesafede, bölgede daha önceleri çobanlık yapmış Bektaşlı bir vatandaşımızla yaptığımız yolculukla Bektaş Dede'nin mezarına ulaştık. Bektaş Dede'nin mezarı Yumru Tepesi'nin güneyinde, Ali Bodalar Mevkii'nde, Buzluk Başı denilen ve Helim’in Kayası adlı bir tepenin üzerinde, orman içinde, yoldan takiben 2-3 kilometre mesafede, engebeli, yolu olmayan bir bölgede bulunmaktadır. Yunanistan Dimitoka'da Seyit Ali Sultan Külliyesi'nde Resul Bali’nin mezarının Bektaş Dede mezarına benzemesi dikkat çekmektedir. İstanbul Beşiktaş Metro kazılarında, M.Ö. 3500‘e tarihlenen yaklaşık 78 adet yuvarlak Altay Türk tipi kurgan mezarının, bizim Alanya'daki Bektaş Dede'nin mezarına benzemesi ilgi çekmektedir. Zor şartlarda ulaştığımız mezar, Bektaş Mahallesi'ne hâkim bir tepede, takriben 3 metre çapında daire şeklinde, 1 metre yüksekliğinde beyaz kireç taşlarının zamanla gri bir renge büründüğü bakımsız bir yapıdan ibaret. Her ne kadar bu yer halk tarafından bilinmese de mezar başında arılık olarak para konmuş, bez parçaları (çaput) bağlanmış bulunmaktadır. Alanya’da bulunan birçok yatır ve türbelerin yüksek tepelerde bulunduğu gözükmektedir. Burada örnek olarak Yaren Dede, Kavaklı Dede, Narab Dede, Ardınç Evliyası gibi yatırlar vardır."

Muhabir: Gülser YİĞİT