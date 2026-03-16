​Kıymetli Okurlarım, manevi iklimini soluduğumuz bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın huzuru ve burukluğunu bir arada yaşıyoruz. Ben duaların gücüne yürekten inananlardanım; duaların bizler arasında muazzam bir pozitif enerji alışverişi sağladığına kaniyim. Bu vesileyle, her birinizin tuttuğu oruçların, ettiği duaların ve tüm ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum.

​Maalesef dünya zorlu bir sınavdan geçiyor. İnsanlığın gidişatındaki sıkıntılar, içimizdeki o karanlık ve "şeytani" karakterlerin varlığı artık daha görünür halde. Başta ekonomik zorluklar olmak üzere; savaşlar, yıkımlar ve kol gezen hainlikler ruhumuzu yoruyor. Ancak tam da bu noktada bir durup düşünmek gerekiyor.

​

Kötülükten Uzak Durmak, İyiliğe Yaklaşmaktır

​Böylesi bir kaosta en büyük erdem; sakin kalabilmek ve kötülükten mesafeyi korumaktır. Size tavsiyem; negatifliklere bulaşmayın, kimseyle gereksiz polemiklere girmeyin. Bazı şeyleri görmezden gelmenin, sabırla sükuneti korumanın ruhunuza ne kadar iyi geldiğini göreceksiniz. Biz kalbimizi temiz tuttukça, dünya ne kadar kararsa da bizim ışığımız sönmeyecektir. Savaşsız bir dünya istiyoruz!

​

Bu bayramın tüm insanlığa önce sağlık, sonra huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Her birinizin bayramı kalbinizin güzelliğiyle eş değer geçsin. Temennim odur ki; her yeni günümüz, bir öncekinden çok daha umut dolu ve güzel olsun. Gönül dolusu sevgilerimle...