Türkiye turizm sektörü 2026 yılına artışla başladı. İlk çeyrekte turizm geliri yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ziyaretçi sayısı da 9 milyon 219 bine çıktı. Veriler, küresel gerilimlere rağmen sektörün dirençli seyrettiğini gösteriyor.

İLK ÇEYREKTE ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Ocak ayında ziyaretçi sayısı 3 milyon 131 bine yükselirken, şubat ayında Ramazan etkisiyle sınırlı düşüş yaşandı. Mart ayında ise yeniden artış görüldü. Böylece yılın ilk üç ayında toplam ziyaretçi sayısı yüzde 4,2 artışla 9,2 milyon seviyesine ulaştı.

Turizm gelirindeki yükseliş de paralel seyretti. 2025’in aynı döneminde 9 milyar 494 milyon dolar olan gelir, bu yıl yaklaşık 400 milyon dolar artarak 9 milyar 896 milyon dolara çıktı.

HARCAMALARDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Kişi başı gecelik harcama da artış gösterdi. Yabancı ziyaretçilerde bu rakam 116 dolardan 119 dolara yükseldi. Genel ortalamada ise harcama 102 dolara çıktı.

Yurt dışı ikametli vatandaşların harcaması da dikkat çekti. Bu grupta ortalama harcama 72 dolara yükseldi.

EN ÇOK TURİST ALMANYA VE RUSYA’DAN

Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya’yı Rusya takip etti. Bu iki ülke, turizm hareketliliğinde ana pazar olmayı sürdürdü.

İKİNCİ ÇEYREK İÇİN TEMKİNLİ BEKLENTİ

Ersoy, küresel gelişmelerin etkisine dikkat çekerek ikinci çeyreğin daha zorlu geçebileceğini söyledi. Enerji fiyatları ve bölgesel çatışmaların turizm talebini etkileyebileceği belirtiliyor.

ALANYA VE ANTALYA TURİZMİNDE HAREKET ARTACAK

Alanya ve Antalya turizm sezonu beklentileri 2026 yazı için yüksek. İlk çeyrekteki bu artış, yaz sezonunda otellerin doluluk oranlarının yükselmesi ve esnafın hareketlenmesi anlamına geliyor. Özellikle son dakika rezervasyonlarının artması bekleniyor.