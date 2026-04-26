Alanya’da yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için önemli bir eğitim programı hayata geçiriliyor. Artan denetimler ve turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte işletmelerin hazırlık süreci hızlanırken, düzenlenecek eğitim hem halk sağlığı hem de işletme güvenilirliği açısından dikkat çekiyor.

EĞİTİM ALTSO’DA GERÇEKLEŞECEK

“Güvenli Gıda, Güvenilir İşletme” sloganıyla düzenlenen İşletmelerde Hijyen ve Gıda Güvenliği Eğitimi, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 15.00’te ALTSO Toplantı Salonu’nda yapılacak. Programın, Alanya Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili esnaf odasının iş birliğiyle organize edildiği açıklandı.

SEKTÖR İÇİN KRİTİK BAŞLIKLAR ELE ALINACAK

Eğitimde işletmelerde hijyen kuralları, gıda güvenliği standartları ve güvenli hizmet sunumu gibi başlıklarda bilgilendirme yapılacak. Özellikle yaz sezonu öncesinde bu tür eğitimlerin, hizmet kalitesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

DEĞİRMENCİ’DEN ESNAFA ÇAĞRI

Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, esnafı programa katılmaya davet etti. Değirmenci, işletmelerde hijyen bilincinin artırılmasının müşteri güveni ve sürdürülebilir turizm açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

KATILIM BELGESİ VERİLECEK

Program sonunda eğitime katılan işletme sahipleri ve çalışanlara katılım belgesi verilecek. Bu belgenin özellikle denetim süreçlerinde ve kurumsal güven açısından katkı sağlaması bekleniyor.