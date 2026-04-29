Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı’nda emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 4 bin TL olacağını duyurdu.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bu bayramda da 4 bin TL ödeme yapılacağını söyledi.

Böylece Ramazan Bayramı’nda verilen tutarda değişikliğe gidilmedi. Zam beklentisi olan emekliler için Kurban Bayramı ödemesi de aynı seviyede kalacak.

BAKAN IŞIKHAN: YİNE 4 BİN TL ÖDENECEK

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı ikramiyelerini Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek” dedi.

Ödemelerin takvimine ilişkin kesin gün henüz açıklanmadı. Ancak ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram, 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Bu nedenle emekliler, mayıs ayının son haftasına girilirken ödeme takvimine odaklandı. Özellikle mutfak, ulaşım ve bayram hazırlığı masrafları nedeniyle ikramiyenin erken yatıp yatmayacağı merak ediliyor.

KİMLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi; emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, vazife malullüğü aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor.

Ayrıca şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, muharip gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile hak sahipleri de ödeme kapsamında yer alıyor.