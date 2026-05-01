1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul’da bu yıl da güvenlik önlemleri ve yasak kararlarıyla başladı. Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyelerine polis ekipleri müdahale etti.

Yaşanan arbede sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bölgeden gelen görüntülerde, polis ekiplerinin grubu engellediği ve bazı kişileri gözaltı araçlarına götürdüğü görüldü.

TAKSİM’E YÜRÜYÜŞE İZİN VERİLMEDİ

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kapsamında kentte yalnızca Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı için yapılan başvurulara izin verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasına göre DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Kadıköy’deki programı 10.00-17.00 saatleri arasında, TKP’nin Kartal’daki programı ise 12.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

Bu iki alan dışında İstanbul genelinde başka bir 1 Mayıs programına izin verilmeyeceği duyuruldu.

DÖRT İLÇEDE GÜN BOYU YASAK KARARI

Valilik, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs Cuma günü saat 00.01 ile 23.59 arasında miting, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant açma ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

Kararın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında alındığı belirtildi.

GÖZALTILAR GÜNDEME OTURDU

Taksim’e çıkmak isteyen HKP üyeleri ile polis arasında yaşanan gerginlik, 1 Mayıs’ın ilk saatlerinde sosyal medyada da gündem oldu. Gözaltına alınanların net sayısına ilişkin resmi açıklama henüz paylaşılmadı.

İstanbul’da ulaşım ve güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı yollar, meydanlar ve duraklarda da kısıtlamalar uygulandı. Valilik, vatandaşlardan izinli alanlar dışındaki çağrı ve gösterilere karşı dikkatli olunmasını istedi.