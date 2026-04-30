Antalya Alanya ve Gazipaşa'da kurbanlık satışı yapan kuzenler Özcan Güler ve Haşim Demiral, Kurban Bayramı öncesi dikkat çeken bir dayanışma çağrısı yaptı. İki kuzen, bu yıl da kurban kesemeyen ihtiyaç sahiplerine pay dağıtacaklarını duyurdu.

Yaklaşık 5 yıldır düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdıklarını belirten kuzenler, dayanışmanın büyümesini istediklerini ifade etti.

“VEREN EL, ALAN ELİ BİLMEYECEK”

Yaptıkları açıklamada kurbanın sadece ibadet değil aynı zamanda paylaşım olduğuna dikkat çeken kuzenler, şu ifadeleri kullandı:

“Kurban, Allah’a yaklaşmak ve paylaşmaktır. Durumu iyi olandan alıp, ihtiyacı olana ulaştırıyoruz. Veren el, alan eli bilmeyecek.”

Kuzenler, bu yıl da bağış yoluyla kesilecek kurbanların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını vurguladı.

KURBANLIK SEÇENEKLERİ VE HİZMETLER

Alanya’da kurbanlık almak isteyen vatandaşlar için farklı seçenekler sunuluyor. Açıklamaya göre;

- Köyde ücretsiz kesim imkânı bulunuyor.

- Vekâletle kesim yapılarak etler adrese teslim ediliyor.

- İsteyenler için arefe günü canlı teslim seçeneği sunuluyor.

- Bağışlanan kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Ayrıca köyde 3 gün boyunca kavurma, tatlı ve meyve ikramı yapılacağı da belirtildi.

HER BÜTÇEYE UYGUN KURBANLIK

Besiciler, satışa sundukları kurbanlıkların kuzu, toklu, teke ve keçi seçeneklerinden oluştuğunu ve 20 bin ile 35 bin TL aralığında fiyatlandırıldığını açıkladı.

Aile geleneğine de dikkat çeken kuzenler, halalarının yaklaşık 30 yıldır kurbanlık hayvan yetiştirdiğini belirterek bu işi uzun süredir sürdürdüklerini ifade etti.

ALANYA’DA KURBAN BAĞIŞI VE DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

“Alanya kurban bağışı ihtiyaç sahiplerine dağıtım” modelini sürdüren kuzenler, daha fazla kişiye ulaşmak için çağrıda bulundu. Bayram öncesi artan maliyetler nedeniyle kurban kesemeyen vatandaşların sayısının arttığını belirten besiciler, dayanışmanın büyümesinin önemine dikkat çekti.

İki kuzen, destek olmak isteyenlerin bağış yoluyla sürece katılabileceğini söyledi.