Soruşturma gizliliğinin ayaklar altına alınarak özel hayatın bir "kazanç kapısı" haline getirilmesine isyan eden Uyar, bu kirli operasyonun muhalefeti değil, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarını hedef aldığını savundu.

EMNİYET VE YARGIDA ÇETELEŞME İDDİASI

Soruşturma dosyalarındaki kişisel verilerin korunmamasının hukuk sistemini temelinden sarstığını belirten Avukat Haydar Uyar, emniyet ve yargı teşkilatları içerisinde bu sızıntıları paraya ya da siyasi ranta dönüştüren odakların bulunduğunu iddia etti. Gözaltındaki bireylerin telefonlarından elde edilen özel görüntülerin "iğrenç" olarak nitelendirdiği haber kanallarına servis edilmesinin münferit bir hata olmadığını dile getiren Uyar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, emniyet ve yargı içerisinde bu işi organize bir kazanç kapısı haline getirmiş bir çetenin varlığını açıkça ortaya koymaktadır."

DEVLETİN İTİBARI VE SİSTEMİN GÜVENLİĞİ

Açıklamasında İçişleri Bakanlığına ve devletin en üst kademelerine seslenen Uyar, bu illegal yapılarla mücadelenin devletin "namus borcu" olduğunu vurguladı. Muhalefeti küçük düşürme gayesiyle hareket edenlerin, aslında devleti ve devletin kurumlarını toplum nezdinde itibarsızlaştırdığını belirten Uyar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kişisel verilerin ve adli soruşturma güvenliğinin sağlanamadığı bir sistem, halk nezdinde geri dönülemez bir güven kaybı yaşayacaktır. Yeni bakan, bu kirli sızıntı ağını derhal deşifre etmeli ve gereğini yapmalıdır."

Uyar, hukuk devleti ilkelerinin korunması için tüm yetkilileri acil göreve çağırdı.

Kaynak: Haber Merkezi