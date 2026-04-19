Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimini duyurmasının ardından, Kurban Bayramı tatili yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Bayramın hafta ortasına denk gelmesi, hem tatil planı yapan vatandaşlar hem de turizm sektörü için dikkat çekici bir fırsat oluşturdu. Özellikle Alanya turizmi açısından olası bir uzatma kararı sezonun erken hareketlenmesi anlamına geliyor.

BAYRAM TAKVİMİ NETLEŞTİ

Resmi takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayram günleri ise şu şekilde sıralanıyor:

1. Gün: 27 Mayıs Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs Cuma

4. Gün: 30 Mayıs Cumartesi

Bu takvime göre bayram tatili normal şartlarda 4,5 gün sürecek.

9 GÜNLÜK TATİL İHTİMALİ MASADA

Kamuoyunda oluşan beklenti ise tatilin idari izinle uzatılması yönünde. Eğer Kabine toplantısında alınacak bir kararla 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı yarım gün idari izin kapsamına alınırsa, tatil bir önceki hafta sonuyla birleşerek kesintisiz 9 güne çıkabilecek.

Bu senaryo, özellikle şehir dışı tatil planlayanlar için önemli bir avantaj sunarken, iç turizmi de doğrudan etkileyecek.

ALANYA TURİZMİ İÇİN KRİTİK FIRSAT

Mayıs ayının son haftasına denk gelen bu olası uzun tatil, Alanya’da yaz sezonunun erken açılması anlamına geliyor. Bölgedeki turizmciler, 9 günlük tatilin iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaratacağını ifade ediyor.

Konaklama tesisleri ve yerel esnaf, özellikle erken rezervasyon ve son dakika taleplerinde artış bekliyor. Uzatma kararının çıkması halinde Alanya’da doluluk oranlarının hızla yükselmesi öngörülüyor.

ESNAF VE OTELCİLER KARARI BEKLİYOR

Alanya’daki turizm temsilcileri ve işletmeler, Mayıs ayında yapılacak Kabine toplantısından çıkacak karara odaklanmış durumda. Tatilin uzatılması halinde, sezonun güçlü bir başlangıç yapması ve ekonomik hareketliliğin artması bekleniyor.

Özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecinde olan sektör için bu tür uzun tatiller, iç pazarın canlanması açısından kritik rol oynuyor.

Şu an için resmi bir uzatma kararı bulunmazken, gelişmeler yakından takip ediliyor.