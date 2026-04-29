Alanya turizm sektöründe, artan işletme maliyetlerinin baskısı konaklama tesislerinin el değiştirmesine zemin hazırlıyor. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, ilçede faaliyet gösteren 14 farklı otel, ekonomik gerekçelerle satış listesine konuldu.

Satışa sunulan tesisler arasında butik otellerden 5 yıldızlı dev komplekslere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Toplam satış bedelinin yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL'ye ulaştığı ifade ediliyor. İlan edilen rakamlara göre en düşük tesis fiyatı 4 milyon TL seviyesindeyken, en yüksek bedel 1 milyar 235 milyon TL olarak belirlendi.

EN ÇOK 3 YILDIZLI OTELLER ETKİLENDİ

Satış listesinde sayısal olarak en büyük payı 3 yıldızlı otellerin oluşturması dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri; personel, enerji ve gıda harcamalarındaki yukarı yönlü ivmenin özellikle orta ölçekli işletmeleri zorladığını ve bu durumun elden çıkarma kararlarını hızlandırdığını belirtiyor.

SEZON ÖNCESİ SERMAYE DEĞİŞİMİ

Yaklaşan yeni turizm sezonu öncesinde yaşanan bu toplu satış eğilimi, Alanya'nın konaklama altyapısında ciddi bir sermaye değişimine işaret ediyor. Maliyet yükünü karşılamakta zorlanan işletmecilerin sektörden çekilmesi, ilçe genelindeki turizm istihdamı ve yerel ekonomi dinamikleri açısından yakından takip ediliyor.