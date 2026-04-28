Antalya Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinde Londra Gatwick seferi için havalanan Jet2 Havayolları'na ait yolcu uçağı, kabin içinde yaşanan gerginlik nedeniyle rotasını değiştirdi. Aktarılan bilgilere göre, kalkıştan kısa süre sonra uçaktaki bazı yolcuların taşkınlık çıkarması üzerine uçuş ekibi durumu kaptan pilota bildirdi.

Bulgaristan hava sahasına ulaşıldığında krizin büyümesi, pilotu acil durum ilan etmeye yöneltti. Kule kayıtlarına yansıyan diyaloglarda pilotun Sofya Havalimanı hava trafik kontrolöründen acil iniş izni istediği duyuldu.

PİLOT POLİS VE AMBULANS TALEP ETTİ

Telsiz konuşmalarında kaptan pilotun kuleye yönelik acil durum çağrısının detayları ortaya çıktı. İlgili kayıtlarda pilotun, "Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin. Yetkililer gelene kadar yolculardan koltukta oturmasını isteyeceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi. Uçak, güvenlik prosedürleri kapsamında Sofya'ya iniş gerçekleştirdi.

BENZER OLAYLAR TURİZM SEKTÖRÜNÜ ENDİŞELENDİRİYOR

İngiltere pazarı, Alanya ve Antalya bölgesi turizmi için hayati bir güzergah konumunda bulunuyor. Bölgeye gelen turistlerin ana ulaşım ağında yaşanan bu tür uçak içi krizler, yerel turizm dinamikleri açısından yakından takip ediliyor.

Daha önce de aynı havayolu şirketinin Antalya-Manchester seferini yapan uçağı, yolcu kavgası sebebiyle Brüksel Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. O uçuşta polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, ilgili şirket tarafından uçuşlardan ömür boyu men edilmişti.