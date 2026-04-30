Alanya’da yaşanan olay, hem ekipleri hem de hayvan sahibini zor bir kararla karşı karşıya bıraktı. İspatlı Mahallesi Tilkili Mevkii’nde otladığı sırada mağaraya düşen bir düve, yapılan tüm müdahalelere rağmen bulunduğu yerden çıkarılamadı.

15 METRELİK MAĞARAYA DÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre otlak alanda bulunan düve, yaklaşık 15 metre derinliğindeki mağaraya düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

GECE BAŞLAYAN ÇALIŞMA SABAH DEVAM ETTİ

İtfaiye ekipleri, gece saatlerinde kurtarma çalışması başlattı ancak mağaranın dar ve riskli yapısı nedeniyle sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda da benzer zorluklarla karşılaşıldı.

Yapılan incelemelerde, düvenin bulunduğu alanın fiziki koşulları nedeniyle çıkarılmasının mümkün olmadığı değerlendirildi.

HAYVANIN AYAKLARINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, mağaraya düşen hayvanın ayaklarında kırıklar oluştuğu tespit edildi. Bu durum, kurtarma ihtimalini daha da zorlaştırdı.

SAHİBİ KESİM KARARI ALDI

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan düvenin sahibi, hayvanın bulunduğu yerde kesileceğini belirtti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sona ererken, olay çevrede üzüntüyle karşılandı.

KIRSALDA BENZER RİSKLER GÜNDEMDE

Alanya’nın kırsal mahallelerinde zaman zaman benzer olayların yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, özellikle açık alanlarda bulunan mağara ve çukurların hayvanlar için risk oluşturduğunu ifade ediyor.

Yetkililerin bu tür alanlarla ilgili önleyici çalışmalar yapması gerektiği dile getiriliyor.Mehmet AL