Alanya'da 2026 yaz turizm sezonu tesislerin kapılarını açmasıyla resmen başladı. Bölgedeki turizmciler, jeopolitik gerilimler ve artan maliyetler gölgesinde haziran, temmuz ve ağustos ayları doluluk oranlarını güvence altına almak için fiyat stratejilerinde değişikliğe gidiyor.

Turizmci Şükrü Cimrin'in açıklamalarına göre, Rusya pazarındaki rezervasyon akışı politik nedenlerle yavaşlamış durumda. Bu durumu dengelemek isteyen yüksek segment dışındaki oteller, kar marjlarından fedakarlık yaparak rezervasyonları hızlandırmayı hedefliyor. Cimrin, sektörün büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, uçuş maliyetlerinin tur operatörlerine kişi başı 40-50 dolar ek yük getirdiğini aktardı.

AVRUPA PAZARINDAKİ DURUM FİYATLARI ETKİLİYOR

Avrupa pazarında yaşanan tedirginlik ve yavaşlama, turizmcileri hızlı reaksiyon veren Rusya pazarına yöneltiyor. Avrupalı turistlerin talebi normale döndüğünde fiyatların eski seviyesine çıkması öngörülüyor. Sektör temsilcilerinin bildirdiğine göre, Rus tur operatörlerinin Türkiye programlarını genişletmesi Alanya için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İNDİRİMLER GEÇİCİ VE MAYIS SONRASI BEKLENTİ YÜKSEK

Turizmci Ali Orkan, nisan ve mayıs aylarında aşırı bir yoğunluk beklenmediğini, boş kalma endişesiyle yapılan indirimlerin geçici olduğunu duyurdu. Rusya ve Avrupa pazarlarında uçak koltuk sayılarının geçen yılla aynı seviyede kalması, sezonun ilerleyen ayları için sektöre güven veriyor. Alanya yerel ekonomisinin can damarı olan turizmde tesislerin tam kadro istihdamla sezona başlaması, bölgedeki ticari hareketliliğin de yaz aylarında artacağına işaret ediyor.