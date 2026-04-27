Alanya’da 2026 turizm sezonu hareketli başladı ancak sahada ödeme gecikmeleri, maliyet baskısı ve yeni yönetmelikler sektörün dengesini zorluyor.

ÖDEME KRİZİ SEZON BAŞINDA GÜNDEME GELDİ

Alanya’da 2026 turizm sezonu otel dolulukları ve turist girişleriyle hızlı başladı. Ancak sektör temsilcilerinin sahadan aktardığı bilgilere göre, otel işletmeleri ile seyahat acenteleri arasında yaşanan ödeme gecikmeleri tartışma yaratıyor.

Kış döneminde yapılan erken satışlara rağmen bazı ödemelerin zamanında yapılmadığı, hatta bazı dosyaların askıya alındığı iddiaları, sezon öncesi hazırlık yapan işletmeleri doğrudan etkiliyor. Bu durum özellikle yüksek maliyetle sezona giren otelciler için ciddi bir finansman baskısı oluşturuyor.

YANGIN YÖNETMELİĞİ MALİYETLERİ ARTIRDI

Yeni yürürlüğe giren yangın güvenliği yönetmeliği kapsamında birçok otel, 2026 sezonu öncesinde tadilat ve altyapı yatırımı yapmak zorunda kaldı. Güvenlik açısından zorunlu olan bu çalışmalar, işletmelerin nakit ihtiyacını artırdı.

Tam da bu süreçte yaşanan ödeme gecikmeleri, Alanya turizm sektöründe finansal kırılganlığı artıran en önemli başlık haline geldi.

VERGİ VE MALİYET BASKISI ARTIYOR

Turizm sektörü Türkiye ekonomisi için önemli bir döviz kaynağı olmaya devam ediyor. Ancak sektör temsilcileri, enerji giderleri, personel maliyetleri ve SGK yüklerinin her geçen yıl arttığını belirtiyor.

Artan maliyetler ve ödeme dengesizlikleri birleşince, özellikle orta ölçekli işletmeler için sürdürülebilirlik riski daha görünür hale geliyor.

AKKUŞ: “SEKTÖR DESTEKLENMELİ”

Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, yaptığı açıklamada turizm sektörünün desteklenmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Turizm sektörü ülkeye döviz kazandıran üretim alanıdır. Otel işletmelerinin üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli, sektöre özel teşvikler sağlanmalıdır. Ayrıca ödeme krizlerine karşı düzenleme yapılması gerekiyor.”

GÜVEN ORTAMI ZAYIFLIYOR

Sektörün iki ana aktörü olan acenteler ile otel işletmeleri arasındaki güvenin zedelenmesi, uzun vadede Alanya turizminin rekabet gücünü etkileyebilecek riskler arasında görülüyor.

Uzmanlara göre kısa vadeli kazanç amacıyla yapılan uygulamalar, ilerleyen dönemlerde destinasyon imajına zarar verebilir. Bu nedenle şeffaflık ve sözleşme disiplininin yeniden güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

SEKTÖRDE ORTAK AKIL ÇAĞRISI

Alanya turizminin sürdürülebilirliği için hem kamu otoritesinin hem de sektör paydaşlarının birlikte hareket etmesi gerektiği belirtiliyor. Özellikle 2026 turizm sezonunda Alanya otellerinde ödeme krizi ve maliyet baskısı başlığı, sektörün en kritik gündemlerinden biri haline gelmiş durumda.

Açıklamada, sürecin yakından takip edileceği ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.