2026 Mayıs takviminde 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Kurban Bayramı aynı aya denk geliyor. Çalışanlar yıllık izinlerini doğru planlarsa 16 güne kadar tatil yapabilecek.

MAYIS TAKVİMİNDE TATİL HESABI DEĞİŞTİ

Çalışanlar için 2026 Mayıs ayı izin planlaması şimdiden gündeme geldi. Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü cuma gününe, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı gününe denk geliyor.

Takvime göre 1 Mayıs’ta hafta sonu ile birlikte 3 günlük tatil yapılabilecek. 19 Mayıs için ise 18 Mayıs Pazartesi günü izin alan çalışanlar, hafta sonu dahil 4 günlük ara tatil fırsatı yakalayacak.

5,5 GÜN İZİNLE 16 GÜNLÜK PLAN

Asıl uzun tatil hesabı ise Kurban Bayramı ile ortaya çıkıyor. 2026’da Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı günü yarım gün, bayram günleri ise 27-30 Mayıs tarihleri arasında olacak. Bu takvim, yıllık iznini bölerek kullanmak isteyen çalışanlara uzun bir aralık açıyor.

16 Mayıs Cumartesi’den 31 Mayıs Pazar’a kadar tatil planlamak isteyen bir çalışan; 18 Mayıs, 20-22 Mayıs, 25 Mayıs ve 26 Mayıs yarım gün izin kullanarak toplamda 5,5 gün yıllık izinle 16 günlük tatil yapabilecek.

ÖZEL SEKTÖRDE İZİN ONAYI GEREKİYOR

Bu hesap resmi tatillerin takvimdeki yerine göre yapılıyor. Ancak özel sektörde yıllık izin kullanımı işveren onayına bağlı olduğu için çalışanların planlarını önceden netleştirmesi gerekiyor. Özellikle turizm, hizmet ve perakende sektörlerinde Mayıs ayı izin talepleri iş yoğunluğuna göre değerlendirilecek.

Alanya ve Antalya gibi turizm bölgelerinde çalışanlar için bu dönem daha da önemli. Kurban Bayramı’nın sezon başlangıcına yakın tarihe denk gelmesi, hem izin planlarını hem de tatil bölgelerindeki hareketliliği doğrudan etkileyebilir.