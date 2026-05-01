Alanya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Operasyon, ilçede terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

KONAKLI’DA OPERASYON

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan E.A. (58) isimli şahsın Konaklı Mahallesi’nde bulunduğu tespit edildi.

İKAMETİNDE GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli ikamet ettiği evde gözaltına alındı. Operasyonun planlı şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın, FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılandığı ve cezasının kesinleştiği belirtildi.

TERÖRLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Güvenlik güçleri, Alanya’da terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Özellikle hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.Mehmet Al