Alanya’da uzun süredir aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. İlçe genelinde sürdürülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK ÇALIŞMA

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı infaz ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan M.E.K. (44) isimli şahsın izine ulaşıldı.

AVSALLAR MAHALLESİ’NDE OPERASYON

Ekipler, firari hükümlünün Avsallar Mahallesi’nde bulunduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanan operasyon, bölgede güvenlik çalışmalarının etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

SUÇLARI VE CEZASI

Yakalanan M.E.K.’nın, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Birden Fazla Kişiyi Tehdit” suçlarından yargılandığı ve bu suçlardan dolayı toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Hakkındaki kararın kesinleşmesinin ardından firari durumda olan şahsın, bir süredir saklandığı değerlendiriliyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Burada yapılan işlemler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, benzer suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyonların aralıksız süreceğini belirtiyor. Mehmet Al