​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak amacıyla özel bir program hazırladı. Alanya’da emeğin ve alın terinin sesi olmak için bir araya gelecek olan ilçe örgütü, kutlamaların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

​BAŞKAN KANDEMİR: OMUZ OMUZA, YAN YANA, BİRLİKTEYİZ

​Etkinlik davetinde bulunarak dayanışma vurgusu yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, şunları söyledi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde omuz omuza, yan yana, birlikteyiz! Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın gücünü büyütmek için tüm Alanya halkını 1 Mayıs programımıza davet ediyoruz. Gelin, emeğin sesini birlikte yükseltelim. Gelin, birlik olalım, dayanışmayı büyütelim. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

​KANDEMİR ETKİNLİK PROGRAMINI AÇIKLADI

​Başkan Kandemir, 1 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek olan kutlama programının akışını ise şu sözlerle duyurdu: "1 Mayıs sabahı saat 10.00’da parti binamız önünde toplanarak hazırlıklarımıza başlayacağız. Ardından saat 10.30’da korteje katılım sağlayacağız. Programımız çerçevesinde saat 12.00’de ise etkinlik alanına, şelale önüne giriş yapacağız. Tüm halkımızı bu coşkuya ortak olmaya çağırıyoruz”