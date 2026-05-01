​AYRIMCI YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ

​Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 ilçeyi kapsayan billboard çalışmaları ve taraftar taşıma organizasyonlarında sadece Antalyaspor’a odaklanması, Alanya siyasetinde yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, kamu gücünün tek taraflı kullanılmasının Alanya kamuoyunda haklı bir rahatsızlık yarattığını belirtti. Akkuş, Antalyaspor’a destek verilmesine karşı olmadıklarını ancak Alanyaspor’un yok sayılmasının kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

​ALANYA BU ŞEHRİN ÜVEY EVLADI DEĞİLDİR

​Alanyaspor’un şehrin en önemli ortak değerlerinden biri olduğunu hatırlatan Akkuş, Alanya’nın üretim gücü ve Süper Lig’deki temsil başarısıyla Antalya’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Belediyenin planlamasında Alanyaspor’u dışarıda bırakmasının "Alanya’yı ikinci plana itmek" anlamına geldiğini belirten Akkuş, bu durumun kamu vicdanını zedelediğini dile getirdi.

​BÜYÜKŞEHİR BU YANLIŞTAN DERHAL DÖNMELİDİR

​Açıklamasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne net bir çağrıda bulunan Akkuş, destek organizasyonlarının tüm değerlere eşit mesafede yapılması gerektiğini savundu. Akkuş, "Antalya Büyükşehir Belediyesi bu planlamayı yeniden gözden geçirmeli; Alanya’yı ve Alanyaspor’u yok sayan bu yaklaşım derhal düzeltilmelidir. Atılan her adım ayrışmayı değil, birlik duygusunu pekiştirmelidir" diyerek sözlerini noktaladı.