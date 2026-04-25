Kurban Bayramı öncesinde Alanya turizm sektörünün gözü Ankara'dan gelecek resmi tatil açıklamasına çevrildi. Sektör temsilcilerinin beklentilerine göre, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Arife günlerinin idari izin kapsamına alınması planlanıyor. Bu kararın çıkması halinde tatil süresi toplamda 9 güne uzayacak.

ALTAV, ALTİD ve KONTİD yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmelere göre, olası bir uzatma kararı turizm hareketliliğini ciddi oranda artıracak. Söz konusu idari izin açıklaması, yerli turistin tatil planlarını doğrudan etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Mevcut rezervasyon akışı devam etse de, nihai kararın açıklanmasıyla ivmenin hızlanması öngörülüyor.

BEKLENEN DOLULUK ORANI YÜZDE 90

Tatil süresinin 9 gün olarak kesinleşmesi durumunda Alanya genelindeki konaklama tesislerinde doluluk oranlarının yüzde 90 seviyesine ulaşması bekleniyor. 2026 turizm sezonunun ana başlangıcı olarak kabul edilen bu dönem, yalnızca otel işletmecilerini değil, ulaşımdan perakendeye kadar ilçe ekonomisinin tamamını ilgilendiriyor.

İLÇE ESNAFINA EKONOMİK YANSIMASI

Uzun tatil dönemi, otel dışı harcamaları artırarak bölge esnafı için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Turizmciler, iç pazardaki bu hareketliliğin Alanya'nın genel ticari hacmine ivme kazandıracağını aktardı.