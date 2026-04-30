Alanya’da meydana gelen trafik kazası, bir can kaybıyla sonuçlandı. Demirtaş Mahallesi D-400 karayolu üzerinde yaşanan kazada, hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAZA D-400 KARAYOLUNDA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre kaza, Demirtaş Mahallesi’nde D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti. M.K. (38) idaresindeki 33 LB 146 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Halit Ergün (75) yönetimindeki bisiklete çarptı.

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Ergün ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

BÖLGEDE TRAFİK GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Kazanın meydana geldiği D-400 karayolu, Alanya’nın en yoğun trafik akışına sahip noktalarından biri olarak biliniyor. Özellikle yaya ve bisikletli geçişlerinin yoğun olduğu bölgelerde yaşanan kazalar, trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.Mehmet Al