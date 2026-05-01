​MODERN KENTTE İLKEL YÖNTEM

​Alanya’nın en işlek noktalarından biri olan Mahmutlar Mahallesi PTT yanındaki Cumartesi Pazarı mevkiinde, esnafın kullanımı için inşa edilen tuvaletin su tesisatı akıllara durgunluk veren bir yöntemle çekildi. Normal şartlarda yer altından geçirilmesi gereken su borusu, asfalt yolun üzerinden geçirilerek her iki yanından dev çivilerle yere çakıldı. Şehir estetiğine ve teknik kurallara tamamen aykırı olan bu uygulama, bölge sakinlerinin ve sürücülerin sert tepkisine neden oldu.

​HEM MADDİ HASAR HEM SU İSRAFI

​Asfaltın üzerine adeta bir tuzak gibi yerleştirilen çiviler, bölgeden geçen araçların lastiklerine ciddi zararlar verirken, korumasız haldeki hortum ise üzerinden geçen araçların ağırlığına dayanamayarak sık sık patlıyor. Tonlarca suyun boşa akmasına ve yolların göle dönmesine yol açan bu durum, milli servet kaybını da beraberinde getiriyor. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, "Yolu usulüne uygun şekilde kazıp hattı yer altına almak çok mu zor? İki taraftan çivilerle asfalta sabitlemişler, bu çiviler araçlarımıza zarar veriyor. Hem lastiğimizden oluyoruz hem de suyun boşa akışını izliyoruz" diyerek mağduriyetlerini dile getiriyorlar.