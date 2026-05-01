Alanya Belediyesi yaz öncesi hazırlıkları tamamladı: Sahillerden mahallelere kadar kapsamlı temizlik planı devreye giriyor

Alanya’da turizm sezonu öncesi temizlik çalışmaları hız kazandı. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında artacak nüfus ve yoğunluk için hazırlıklarını tamamladı. Belediye yönetimi, sezon boyunca kentin her noktasında kesintisiz temizlik hizmeti verileceğini açıkladı.

KAPSAMLI TOPLANTIYLA PLANLAMA NETLEŞTİ

Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Meclis Üyesi Asrın Ateşoğlu ve Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir’in katıldığı toplantıda kış sezonu değerlendirmesi yapıldı. Aynı toplantıda yaz dönemine ilişkin detaylı temizlik planı da netleştirildi.

Toplantıda özellikle Alanya turizm sezonu temizlik hazırlıkları kapsamında ekip sayısı, çalışma saatleri ve hizmet alanlarının genişletilmesi konuları ele alındı.

SAHİLDEN YAYLALARA KADAR GENİŞ KAPSAM

Yapılan planlamaya göre temizlik çalışmaları yalnızca şehir merkeziyle sınırlı kalmayacak. Sahiller, ana arterler, mahalleler ve yayla yolları dahil olmak üzere geniş bir alanda düzenli temizlik yapılacak.

Yaz aylarında artan turist sayısı nedeniyle özellikle sahil bölgelerinde yoğunluk beklenirken, ekiplerin bu bölgelerde daha sık çalışacağı belirtildi.

VATANDAŞLARA DA ÇAĞRI YAPILDI

Yetkililer, yapılan hazırlıkların yeterli olması için vatandaşların da sürece katkı sağlaması gerektiğini vurguladı. Çevre temizliği konusunda duyarlılık çağrısı yapılırken, ortak kullanım alanlarının korunmasının önemine dikkat çekildi.

Alanya’da yürütülen bu çalışmaların, turizm sezonunda şehir temizliği ve yaşam kalitesi açısından belirleyici olması bekleniyor.