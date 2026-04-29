Antalya genelinde 30 Nisan Perşembe günü planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. Alanya’da birçok mahalle gün içinde farklı saatlerde elektriksiz kalacak.

ALANYA’DA SAAT SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Nisan Perşembe günü Alanya planlı elektrik kesintisi saatleri ve mahalle listesi netleşti. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak kesintiler gün içine yayıldı. Küçükhasbahçe Mahallesi’nde 08.30 – 09.30 saatleri arasında kısa süreli kesinti uygulanacak. Yeniköy ve Toslak mahallelerinde ise 09.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Alanya'nın Kestel Mahallesi’nde bulunan Hastepe Caddesi çevresi 10.00 – 15.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek. Payallar ve Türkler mahallelerinde ise kesinti 12.00 – 18.00 saatleri arasında sürecek.

MERKEZ MAHALLELERDE KISA SÜRELİ KESİNTİLER

Alanya merkezde bazı mahallelerde kısa süreli bakım çalışmaları yapılacak. Buna göre: - Büyükhasbahçe ve Fığla: 09.30 – 10.30 - Cumhuriyet ve Güller Pınarı: 10.30 – 11.30 - Şekerhane: 13.30 – 14.30 - Cikcilli: 16.30 – 17.30 Bu kesintiler, şebeke bakımı kapsamında uygulanacak.

SADECE ALANYA DEĞİL: ANTALYA GENELİNDE KESİNTİ

Kesintiler sadece Alanya ile sınırlı değil. Gazipaşa, Manavgat, Aksu, Serik ve Akseki başta olmak üzere birçok ilçede aynı gün elektrik kesintileri yaşanacak. Özellikle Gazipaşa ve Manavgat’ta kesintilerin 09.00 – 16.00 saatleri arasında geniş alanları etkilemesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kesinti süresince elektrikli cihazların zarar görmemesi için önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Özellikle buzdolabı, kombi ve elektronik cihazların kontrollü kullanılması öneriliyor. Günlük hayatı doğrudan etkileyen bu kesintiler nedeniyle vatandaşların planlarını buna göre yapması isteniyor.