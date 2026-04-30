Alanya’da bir okul çevresinde bıçakla tehditler savuran şüpheli, jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı. Olay sırasında şüpheliyi durdurmak amacıyla havaya ateş açan bir vatandaş hakkında da adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Okulun yakın çevresinde elinde bıçakla dolaşan T.S. isimli şahsın, "Bir gün sonra hepinizi öldüreceğim" şeklinde bağırdığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Olay yerinde bulunan ve şahsın çevreye zarar verebileceğinden endişe eden C.A. isimli bir vatandaş, saldırganı korkutmak amacıyla ruhsatlı tabancasıyla hava ya bir el ateş etti. Silah sesinin ardından bölgede güvenlik tedbirleri kapsamında devriye gezen Jandarma Asayiş Timleri duruma anında müdahale etti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklı saldırgan T.S., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, havaya ateş açtığını beyan eden C.A.'nın ruhsatlı silahı jandarma tarafından muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla şahıs gözaltına alınarak Alanya Adliyesi Cumhuriyet Savcılığına çıkartıldı. Şahıs savcılıkla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

YÖNETİCİYLE KAVGA ETMİŞ

Alanya Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan bıçaklı şüpheli T.S nöbetçi mahkemede verdiği ifadesinde evde temizlik yaptığı sırada balkona baksırla çıktığı bunu gören Apartman yöneticisi şüpheliyi sert dille uyardığı için şüpheli kızarak tartışma sonrası bıçak çektiğini güzellikle uyarmadığını iddia ederek sadece korkutmak için bıçak çektiğini yakınındaki okulla hiçbir alakasının olmadığını iddia etti.

Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinde ifadesi alınan şüpheli T.S Bıçakla tehdit ve korku yaratmak suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi Mehmet AL