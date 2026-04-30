19 yaşındaki A.I.’nin ailesi tarafından darbedilip zorla götürüldüğü öne sürüldü. Olayda Alanya detayı dikkat çekti.

Sivas’ta yaşandığı öne sürülen aile içi şiddet iddiası, kamuoyunda tartışma yarattı. 19 yaşındaki A.I.’nin, üniversite okumak istemesi nedeniyle ailesiyle sorun yaşadığı ve bu süreçte baskı gördüğü iddia edildi.

ALANYA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İddialara göre genç kız, yaşadığı baskının ardından Sivas’tan ayrılarak Antalya’nın Alanya ilçesine geldi. Burada güvenlik güçlerine başvurduğu öne sürülen A.I.’nin, korunma talebinde bulunduğu ifade edildi.

Bu süreç, özellikle “aile baskısından kaçan genç kız Alanya’ya sığındı” iddiasıyla sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRME İDDİASI

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, aile üyelerinin genç kızı şikayetinden vazgeçirmeye çalıştığı öne sürüldü. A.I.’nin ikna edilerek yeniden Sivas’a döndüğü ve bir süre sonra güvenliği için dayısının yanında kaldığı iddia edildi.

GECE SAATLERİNDE ZORLA GÖTÜRÜLDÜ İDDİASI

Olayın, 29 Nisan gecesi Sivas Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde yaşandığı ileri sürüldü. Görgü tanıklarının aktardığına göre, eve gelen baba ve amcanın genç kızı darbederek zorla dışarı çıkardığı iddia edildi.

Tanık ifadelerine göre A.I.’nin bağırmasının engellenmeye çalışıldığı, direnmesine rağmen araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Genç kızın nereye götürüldüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili resmi soruşturma sürecinin başlatılması bekleniyor.

Yaşanan gelişmeler, özellikle eğitim hakkı ve aile içi şiddet konularında yeniden tartışma başlattı.