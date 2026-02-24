Bilader, Alanya'nın kelli felli, meşur adamlarından biri meerem uçagdan çog gorkarımış. Halı hulu bi gorku deel. Dün av guşlarımdan Durali Kevki bi habar eleddi. Bu dediim adam da addıımıdı mangalda kül gomaz. Bi ara bi cesared gelmiş, "Nolusa olsun ulan" demiş, yollarda ömrüm özeem çürümesin deyi teyyare bileti almış ön tarafdan. Öndüün Selinti Teyyare Alanı'na varmış. Emme teyyareyi görünsüre eli ayaa zombur zombur titiremeye başlamış. Neyise gücüle binmiş. Teyyare havalanırkana ıcıg sallantı olunsura ödü sıdmış, heç durmadan okurumuş, dova ederimiş. Yanındakı adam "Bildiin hatim indirdi" demiş. Hosdesi çaarmış "Lingir lingir neci oynar engi teyyare?" demiş. Hosdes "Normel o beyefendi" demiş. Icıg soona gene sesdenmiş hosdese, "Benzin aldıg deemi, havada galmayalım" demiş. Hosdes "Aldıg" demiş. Icıg soona gene çaarmış hosdesi "Teyyarenin ganadı görünmeyoru ya, gobdu mu yonsam?" demiş. Hosdes "Uçag yan yatır arasıra, ondan bazı görügmez" demiş. Ondan soona hosdesi bita çaarmış "Hindi yere dooru bagdım. Gımgır, ketir bi yerin üsdündeyiz. Yannışlıla bizi Gonya'ya salmacagsınız demi?" demiş. Hosdese de maşallah, herifin gızı sabırlıımış. Velasıl kelam, buncaazım gücüle tamamlamış yolculuu. Yere iner inmez bi şükür namazı gılmış. Vaziyete bakınsıra hosdes de gılıgdır endee şükür namazını. Soona da İstambol'un tozunu addırmış. Duydumööre, gelike teyyareye binememiş, otobüsüle gelmiş. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.