Dr. Tahsin Biner, Türkiye'nin diyabet (şeker hastalığı) oranlarında Avrupa'da zirveye yerleştiğini belirterek, bu durumun tesadüf olmadığını vurguladı. Sağlıksız beslenmenin toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine değinen Biner, iki ana düşmana işaret etti: Kalitesiz gıdalar ve beyaz ekmek.

​‘BEYAZ EKMEK ZEHİR SAÇIYOR’

​Özellikle sofraların vazgeçilmezi olan beyaz ekmeğin sağlığa olan zararlarına değinen Biner, şu ifadeleri kullandı: ​ "Avrupa'da birinci olduğumuz şey maalesef şeker hastalığı. Bunun tek sebebi ise piyasadaki kalitesiz gıdalar ve adeta zehir saçan beyaz ekmektir."

Dr. Biner, sağlıklı bir gelecek için beslenme alışkanlıklarının acilen gözden geçirilmesi ve işlenmiş karbonhidratlardan uzak durulması gerektiği çağrısında bulundu.