Uluslararası dev denetim şirketi Deloitte, piyasaların nabzını tutan 2025 yılı şirket birleşme ve satın alma raporunu yayımladı. Bloomberg aracılığıyla kamuoyuna yansıyan verilere göre, geride bıraktığımız yıl Türkiye'de sermaye el değiştirmelerinde adeta bir patlama yaşandı. Turizm, gayrimenkul ve hizmet sektörleriyle ön plana çıkan Alanya iş dünyasının da yatırım iklimi açısından çok yakından takip ettiği bu sert yükseliş, ekonomideki dev hareketliliği gözler önüne serdi. 2025'te toplam 450 şirket satışı gerçekleşirken, işlem hacmi 2024'e göre yüzde 88 oranında inanılmaz bir sıçrama yaparak 16,2 milyar dolar seviyesine dayandı.

PİYASAYI KAVURAN "MEGA ANLAŞMALAR"

Ekonomide kartların yeniden dağıtılmasına yol açan bu devasa büyümenin arkasında, piyasayı domine eden 'mega anlaşmalar' yatıyor. 2024 yılında 500 milyon dolar barajını aşan yalnızca tek bir işlem kaydedilmişken, 2025'te bu rakam aniden 7'ye fırladı. Değeri yarım milyar doları geçen bu 7 kritik operasyon, 16,2 milyar dolarlık toplam pazarın yüzde 44'ünü tek başına oluşturarak piyasayı sarsmayı başardı. Uzmanlar, rafa kaldırılan veya ertelenen büyük projelerin yatırımcı güvenindeki tazelenmeyle birlikte hızla devreye sokulduğuna dikkat çekiyor.

1,7 MİLYAR DOLARLIK ŞOK ÖZELLEŞTİRME

Hangi sektörlerin sıcak para çektiği incelendiğinde, işlem adedinde teknoloji firmalarının başı çektiği, ancak en büyük paranın hizmet ve enerji alanlarında döndüğü saptandı. Yılın en büyük finansal bombası ise özelleştirme cephesinde patladı. MOI Konsorsiyumu, tam 1,7 milyar dolar bedelle Türkiye'deki Araç Muayene İstasyonları'nın yeni sahibi oldu. Bu dev devrin yanı sıra, Çayırhan Termik Santrali ile Fenerbahçe Kalamış Marina'nın el değiştirmesi de yıla damga vuran diğer sıcak gelişmeler olarak kayıtlara geçti.

YABANCI YATIRIMCI VE FONLARDA BÜYÜK PATLAMA

Milyarlarca dolarlık pastanın paylaşımında yerli yatırımcılar yüzde 57'lik pay ve 9,3 milyar dolarlık 361 işlemle direksiyonu elinde tutmayı sürdürdü. Ancak yabancı sermaye cephesinde de kritik bir hareketlilik yaşandı. 6,9 milyar dolarlık 89 dev işleme imza atan yabancıların en çok Euro Bölgesi'nden geldiği, en yüksek bütçeli alımları ise Kuzey Amerikalıların yaptığı görüldü. Piyasaları asıl şaşırtan gelişme ise özel sermaye fonlarındaki akılalmaz yükseliş oldu. Finansal fon işlemlerinin toplam değeri yüzde 109 artarak 4,6 milyar dolara, özel sermaye yatırımlarının hacmi ise tam dört katına çıkarak 3,8 milyar dolara fırladı. Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz ay 13,1 milyar dolar (574,2 milyar TL) olarak öngördüğü pazarın aslında çok daha devasa olduğu belgelenirken; Alanya'daki yerel girişimciler ve kurumsal firmalar da ülkeye akan bu yeni sermaye dalgasının yaratacağı rüzgarı yakından izlemeye aldı.