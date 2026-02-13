BİLADER öndüün gomşu, bizi aşam yemeene çıırmış. Avradıla barabar geddig. Helal olsun gomşuya, sofrada ilanın eti, guşun südü varıdı. Söölemesi ayıb, gavırmaya vurdug. İsderke utandım a, üç tabag gavırma yemişim. Bilader gomşuda deeşig bi televzoon var. Hayvan ganallarını açıverdi, seereddig. Guyruglula ilanı annadıyorurlar gari. Beliki bilmeyen olur, İstambollular guyrugluya 'Akreb', ilana da 'Yılan' deyollar. Televzoonda "Her sene dünyada binin üsdünde insan, guyruglula ilan sokmasından ölüyoru" deeyoru. Engi televzooncuları çaarsag bizim evin ora, vidyoya heralda üç günlüg ilan, hayvan çekeller. Gıyamed gibi gardaşım. Adım attıın yerde ilan, hayvan var. Hayılacadır guyruglu görügmeeverdi. Beni esgiden beri beliki 10 sefir guyruglu sogdu. Bazısında hasdaneye geddim, bazısında gedmedim. Bi de gencikene demir ilan sogdudu. Iramedli bobamıla maldan sökerdig, topraa gazmayı vurduumda, ayaam yalınıdı, ayaamda bi sızı oluverdi. Bi bagdım demir ilan gaçıyoru. Çükürün ardııla ezdim ilanı. Soona da hasdaneye geddig, inneele serumula gendime geldidim. Engi ilanıla guyruglu adamı öldürmez sanırdım emme televzoonda ööle demeyollar. Demeggi hindiyaadar ölmediime göre toomum eyimiş. Allah hepimize gecinden versin. Ölüb de toprag mı doyurucaaz?

​Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.