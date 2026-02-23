Türk futbolunda adeta deprem etkisi yaratan ve Alanya'da da büyük bir gerilimle takip edilen yasa dışı bahis soruşturmasında kritik bir eşik aşıldı. İstanbul merkezli yürütülen dev operasyon kapsamında mercek altına alınan Alanyaspor yöneticileri Hüseyin Gümrükçüler ve Hüsamettin Akyüz'ün akıbeti belli oldu.

SİBER ŞUBEDEN ADLİYEYE SEVK

Yasa dışı bahis sitelerine finansal zemin hazırlamakla suçlanan şüphelilere yönelik dalgada gözaltına alınan Gümrükçüler ve Akyüz'ün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorguları tamamlandı. Buradaki kritik ifade işlemlerinin ardından iki yönetici, geniş güvenlik çemberi altında İstanbul Adliyesi’nin yolunu tuttu.

SAVCILIK KARARINI VERDİ

Adliye koridorlarındaki gergin bekleyiş, savcılık sorgusuyla sona erdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan Alanyasporlu yöneticiler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Gümrükçüler ve Akyüz, bu şartla serbest bırakılırken, karar Alanya spor kamuoyunda yakından izlendi.

TÜRK FUTBOLUNDA MASAK DEPREMİ

Süper Lig ve alt ligleri vuran bu büyük kriz, aslında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı çarpıcı raporlarla patlak vermişti. Aynı operasyon zincirinde Sivasspor, Kocaelispor, Denizlispor ve Gençlerbirliği gibi köklü kulüplerin yöneticileri ve futbolcuları da polis ekiplerinin hedefine girmişti. Türk futbolunu derinden sarsan bu yasa dışı ağda, elde edilecek yeni delillerin ve adli sürecin spor dünyasında daha ne gibi sarsıntılar yaratacağı büyük bir merakla bekleniyor.