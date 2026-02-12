IRAMEDLİ ninemin yaylasına geddim öndüün. Bi abbab deggeldi, "Hadi seni de götüreem" dedi. Hayıladır geddiim yoodu. Bilader şaka şuka emme endee şeerden eyice yirenmişim be. Yaylada endee iş eyice kafama girdi.

​Galan yaylaya göçsem gedsem mi ola deyi düşünüyom. Gari herşey geçdi bizden bilader. İşda bi size yazı yazıveriyom, ötesi üsemesine. Bilader yayla böbeg gibi. Her taraf çayır, aaç. İlkılar gunnamış, meeeg meeg eder enigleri. Araba cayırtısı yog, bilmem ney yog. Aşşabam şebid ederimiş, birkisini de bana atıverdi. Gara cöccemli guru çökelile sadeyaa sürmüş içine. Misler gibi tütüyoru. Ye ye doyulmayoru. Ne gadar çog yesen gannın şişmeyoru. İki siile su iç, gannında en ufag bi sıkıntı olmayoru. Ayranın dadı bile bi başga bilader. İçdigsire içesi geliyor adamın, gören bi yerdee baalımış sanır. Aşaamıla bol kekigli bi de gavırma gavırdıg bilader, gel keyfim gel.

​Bilader yaylalar bi başga. Ben dağ adamıyım heralda, ollarda keyfli oluyom, cürkül cürkül ötüyom.

​Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.