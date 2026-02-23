Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken, buzlanma ve don riskine karşı uyarı yapıldı. Toroslar hattında kar yağışının yer yer kuvvetli olabileceği bildirildi.

SICAKLIK 3-4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Son tahminlere göre ilçe merkezinde hava sıcaklığı 3-4 derece seviyelerine kadar gerileyecek. Yüksek mahalleler ve yayla yollarında don riskinin artacağı belirtilirken, ani sıcaklık düşüşünün günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

'ULAŞIMDA DİKKAT'

Yetkililer, buzlanma, don ve tipi riskine karşı sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle Alanya-Gedevet, Dim Yaylası ve kırsal bağlantı yollarında zincirsiz araçla yola çıkılmaması istendi. Sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin azalabileceği kaydedildi.

ÜRETİCİLERE DON UYARISI

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tarımsal üretim yapılan bölgelerde de don riski bulunuyor. Seracılık yapan üreticilerin örtü ve ısı kontrolü konusunda önlem alması gerektiği vurgulandı. Soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. (Haber MERKEZİ)