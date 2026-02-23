TRENDYOL Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapatan Corendon Alanyaspor, rotasını zirve yarışındaki Galatasaray deplasmanına çevirdi. 24. hafta mücadelesi, 28 Şubat Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma, haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak. Başakşehir yenilgisinin ardından teknik direktör Joao Pereira, oyuncularına 1 gün izin verdi. Kısa molanın ardından turuncu-yeşilliler, Galatasaray hazırlıklarına dün yapılan antrenmanla başladı. Pereira yönetimindeki idmanda oyuncuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti. Teknik heyetin özellikle savunma organizasyonu ve geçiş oyunları üzerinde durduğu öğrenildi.

TAKTİK PROVA BAŞLADI

Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, daha sonra dar alanda pas çalışmaları ve taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Başakşehir karşısında yapılan hataların analiz edildiği çalışmada, özellikle savunma yerleşimi ve son vuruş kalitesi ön plana çıktı. Lider karşısında puan ya da puanlar hedefleyen Alanyaspor'da futbolcuların motivasyonunun yüksek olduğu gözlendi. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, hem zirve yarışı hem de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Alanyaspor, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak moral bulmak istiyor. Corendon Alanyaspor, lider Galatasaray ile yapacağı kritik maçın hazırlıklarına bugün yapılacak antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

